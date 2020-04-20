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В Зеленского объяснили, почему чрезвычайно важно начать новую программу с МВФ

В Зеленского объяснили, почему чрезвычайно важно начать новую программу с МВФ

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала. Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Советник Президента отметил, что сейчас также очень важно начать новую программу с Международным валютным фондом.

"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - отметил он.

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Кроме того советника Президента подчеркнул, что в условиях мирового экономического кризиса и карантинных мероприятий государство оказалась перед необходимостью немедленно серьезно пересмотреть госбюджет. Без этого его дефицит достиг бы 12% ВВП.

"Высокий процент дефицита в условиях выхода капитала из стран с развивающимися рынками, к которым относится Украина, не подлежит финансированию и фондированию. Властям удалось сократить его, чтобы предотвратить риски стремительного раскручивания инфляции. Благодаря внесенным изменениям в бюджет дефицит будет значительно меньше", - сказал Устенко.

Ранее в МВФ сообщили о стадии переговоров с Украиной о новой программе.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Офис президента Украины
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