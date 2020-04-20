Ляшко предложит правительству продлить карантин в Украине

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подавать правительству проект постановления о продлении карантина как минимум до 12 мая. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Как санитарный врач Украины буду готовить представление (правительству - ред.) о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля - ред.)", - сообщил главный санитарный врач.

Напомним, Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.