Регистрация | Вход |
USD: 27,20 0,0000  EUR: 29,63 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 21 апреля 2020 01:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Пасху в Киеве родилось 53 ребенка
На Пасху в Киеве родилось 53 ребенка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5835
Версия для печати

ЕС готов поддержать Украину в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

ЕС готов поддержать Украину в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Европейский союз готов предоставить Украине поддержку в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом написал в Twitter посол Украины в ЕС и в Бельгии Николай Точицкий, передает УНН.

"Во время нашего разговора еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов предоставить комплексную поддержку Украины в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Высоко ценим готовность евопейських друзей помогать Украине", говорится в сообщении.

Украинский посол Точицкий добавил сообщение Ленарчича. В нем еврокомиссар сообщил, что обсудил с постоянным представителем Украины в Евросоюзе пожара в Украину.

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожара не будут полностью ликвидированы, с помощью Copernicus EMS" и других подходящих инструментов, - написал Ленарчич.

Напомним, в Чернобыльской зоне из четырех очагов пожара один локализирован. В Житомирской области из четырех очагов локализировано два.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Чернобыль, Чернобыльская зона, пожары, лесные пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.