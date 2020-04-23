В МИДе Италии поблагодарили украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Глава МИДа Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19 и отметил, что Италия никогда не забудет об этой помощи. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Дякую" на украинском языке в т.ч. говорит в своем посте Луиджи Ди Майо, министр МИДа Италии, обращаясь к нашим медикам, которые наряду с коллегами из 11 других стран стояли рядом с итальянскими врачами в критический период эпидемии на Апеннинах. "Мы никогда не забудем эту вашу помощь", - отмечает он.

Напомним, провинция Ломбардия в Италии выпустила ролик с благодарностью странам, которые помогли бороться с COVID-19, среди них и Украина.

Как ранее сообщалось в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте, во время которой глава итальянского правительства поблагодарил Украину за оказанную гуманитарную помощь.