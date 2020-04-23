В США призвали Украину ввести реформу оборонных закупок

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Соединенные Штаты приветствуют шаги, которые Украина делает в направлении реформы в оборонном секторе и призывают ввести реформу оборонных закупок. Об этом заявил атташе по вопросам армии и обороны Посольства США в Украине полковник Томас Воффорд в видеообращении, обнародованном посольством, передает УНН.

"В эти дни нам всем не хватает хороших новостей. Поэтому я хотел поделиться с вами вот чем. Во времена COVID-19 партнерство между Украиной и США в области обороны продолжается и даже укрепляется. Сейчас тренинги, которые проводят наши силы специальных операций для Украины, постоянно продолжаются. Конечно, с применением соответствующих средств индивидуальной защиты. Для нас это честь делиться с Украиной индивидуальным опытом, чтобы помочь украинским силам специальных операций усовершенствовать навыки, необходимые для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал полковник.

Он также выразил благодарность украинским партнерам за их уроки для американской стороны.

"Мы приветствуем те шаги, которые Украина делает в направлении реформы в оборонном секторе и призываем ввести реформу оборонных закупок, что позволит США поддерживать сильные Вооруженные силы Украины. США за одно с народом Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности против российской агрессии", - подчеркнул Воффорд.

Напомним, накануне посольство США заявило о намерении "утвердить реальное положение вещей" на фоне распространения дезинформации относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз.