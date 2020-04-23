Шмыгаль с рабочей поездкой прибыл на Закарпатье

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с рядом чиновников прибыл с рабочей поездкой на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба Кабминет министров Украины, передает УНН.

"В четверг, 23 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочей поездкой прибыл в Ужгород. Вместе с главой правительства в Закарпатье прибыли также первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов, заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украина Виктор Ляшко, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и новоназначенный глава Закарпатской ОГА Алексей Петров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Украины проводит заседание Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации о противодействии эпидемии и принятия дополнительных мер по предотвращению распространения на территории Закарпатской области острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Медики, которые сегодня "на передовой", должны получать нормальную заработную плату. Очень важно, чтобы местный уровень это чувствовал и понимал. Кроме того, мы сегодня работаем над внедрением дополнительных социальных гарантий для медицинских работников. Это важный момент", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Отмечается, что по итогам заседания Регионального штаба состоится онлайн-брифинг.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство создаст должность руководителя цифровой трансформации в органах власти.