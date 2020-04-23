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Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

Алексей Петров

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ №151/2020 опубликован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским 22 апреля 2020 года.

Справка УНН: Алексей Геннадьевич Петров (1978) - украинский офицер спецслужб, генерал-майор, в прошлом - начальник управления СБУ в Кировоградской области (2019-2020). Руководитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2017-2019).

Как сообщалось ранее в УНН, Шмыгаль с рабочей поездкой прибыл на Закарпатье.

Источник: УНН
Теги: ОГА, назначения, Ужгород и Закарпатье

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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