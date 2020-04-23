Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ №151/2020 опубликован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским 22 апреля 2020 года.

Справка УНН: Алексей Геннадьевич Петров (1978) - украинский офицер спецслужб, генерал-майор, в прошлом - начальник управления СБУ в Кировоградской области (2019-2020). Руководитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2017-2019).

Как сообщалось ранее в УНН, Шмыгаль с рабочей поездкой прибыл на Закарпатье.