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На следующей неделе "Мрия" выполнит еще один рейс из КНР

На следующей неделе "Мрия" выполнит еще один рейс из КНР

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Транспортный самолет Ан-225 "Мрия" на следующей неделе планирует выполнить еще один рейс в Украину. Об этом написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

"Мрия" самый мощный и самый лучший самолет в мире! Сегодня в Украину была доставлена беспрецедентная по объему партия медицинского груза из КНР - 100 тонн! Миллионы защитных масок, защитных костюмов и очков, которые будут переданы в медицинские учреждения и аптеки. Самолет с таким необходимым нашему государству грузом встречал Президент Украины Владимир Зеленский. За неделю ожидаем, еще один рейс "Мрии" на заявку Украины", - написал Данилов.

Как сообщалось в УНН, транспортный самолет АН-225 "Мрия" сегодня привез в Украину из КНР 12 млн масок для больниц и аптечных сетей.

Напомним, сегодня, 23 апреля, транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом прибыл в Украину из КНР.

Источник: УНН
Теги: Китай, самолет, Коронавирус
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