Шмыгаль считает, что во время карантина работают 70% украинцев

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Вся критическая инфраструктура и предприятия-экспортеры работают, во время карантина ограничения введены только в 6 областях. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба на Закарпатье, передает корреспондент УНН.

"В Украине экономика работает, у нас в 6 областях: массовые мероприятия, торговля непродуктовая товарами, это транспортные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес. То есть эти отрасли потребления, они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражения и эпидемии. Вся критическая инфраструктура, все предприятия-экспортеры, вся экономика - она сегодня работает. То есть, если брать социологическое исследование, то у нас 70% людей ходят на работу", - говорится в сообщении.

Напомним, на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи - зарегистрировались, начиная с 12 марта.