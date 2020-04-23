Совещание по борьбе с COVID-19 у Зеленского: Минздрав готовится закупить 200 украинских ШВЛов

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства обсудили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 таких аппаратов. Они должны быть готовы к концу мая", - указали в Офисе.

Зеленский по поводу этого отметил, что "очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ШВЛов, и они полностью соответствуют лучшим стандартам".

"Украинские ШВЛы будут вдвое дешевле, а это значит лучшее обеспечение наших больниц", - подчеркнул Президент.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что Фонд при Офисе Президента скоро завершает закупки всех средств защиты и оборудования, а заниматься этим будет Минздрав. В то же время Тимошенко отметил, что в течение недели, при координации Офиса Президента, и в дальнейшем доставляли необходимые материалы.

"В последние рейсами мы получили 360 тысяч респираторов, 100 тысяч защитных костюмов, 800 тысяч реагентов. Сегодня все это направляется в регионы. Мы также уже имеем сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле", - сказал Тимошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня из Италии прибывают украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам. "По прибытии они отправятся на обсервацию", - добавили в ОПУ.

Напомним, в МИД Италии поблагодарили украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19.