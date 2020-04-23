Украинские медики сегодня возвращаются из Италии: их отправят на обсервацию

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращается из Италии. После этого их отправят на обсервацию. Об этом со ссылкой на информацию министра внутренних дел Арсена Авакова сообщили в пресс-службе Главы государства по итогам очередного совещания по противодействию коронавирусу под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.

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"Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня из Италии прибывают украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам. По прибытии они отправятся на обсервацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 4 апреля в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

Глава МВД Аваков сообщил, что в МИД Италии поблагодарили украинских медикоов за помощь в борьбе с COVID-19.