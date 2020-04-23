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Холодницкий на заседании комитета ВР доложит о закрытии дела против экс-прокурора Кулика

Холодницкий на заседании комитета ВР доложит о закрытии дела против экс-прокурора Кулика

Назар Холодницкий

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий доложит на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики о закрытии Антикоррупционным судом уголовного производства по обвинению бывшего прокурора Константина Кулика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

“Об информации заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. по закрытию Высшим антикоррупционным судом уголовного производства по обвинению бывшего прокурора Кулика К.”, — говорится в повестке дня.

Напомним, Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика о незаконном обогащении.

Как ранее сообщал УНН, обвинительный акт бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику вручили 21 октября в помещении НАБУ. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ( “Незаконное обогащение”).

Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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