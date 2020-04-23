Суд перенес избрание меры пресечения Януковичу

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на 28 апреля рассмотрение ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор Алексей Донской.

"Перенесли рассмотрение ходатайства на 28 апреля в 11:30", - сообщил Донской.

По его словам, заседание перенесли из-за неявки стороны защиты.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Добавим, что Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.



