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Суд перенес избрание меры пресечения Януковичу

Суд перенес избрание меры пресечения Януковичу

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на 28 апреля рассмотрение ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор Алексей Донской.

"Перенесли рассмотрение ходатайства на 28 апреля в 11:30", - сообщил Донской.

По его словам, заседание перенесли из-за неявки стороны защиты.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Добавим, что Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Виктор Янукович
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