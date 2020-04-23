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Кулеба обсудил с главой МИД Ливии освобождение 18 украинских моряков

Кулеба обсудил с главой МИД Ливии освобождение 18 украинских моряков

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Ливии Мухаммедом сеяли обсудил вопрос об освобождении 18 украинских моряков. Об этом сообщает пресс-службу МИД Украины, передает УНН.

“Особое внимание стороны уделили вопросу освобождения 18 украинских моряков, которые находятся в местах лишения свободы на территории Ливии, среди которых 4 члена экипажа танкера “Captain Khayyam” и 14 членов экипажа танкера “Рута”, — сообщили в МИД.

Также отмечается что Кулеба во время разговора подтвердил, что Украина и в дальнейшем признает Правительство национального согласия, а также поддерживает территориальную целостность Ливии.

Он также пригласил Мухаммеда сеяли посетить Украину с визитом, когда обстоятельства позволят это сделать.

Ливийский коллега проинформировал главу МИД Украины о безопасности в Ливии.

Как сообщал УНН, правоохранители в Ливии арестовали четырех украинцев с танкера “Captain Khayyam” по подозрению в контрабанде нефтепродуктов еще в 2016 году.

А в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии захватили два танкера, подозревались в контрабанде нефти из Северной Африки. Среди них был и танкер “Рута”, ходивший под украинским флагом.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Ливия
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