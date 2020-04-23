В МВД рассказали, в каких условиях работали украинские медики в Италии

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинские медики, которые были в Италии для помощи борьбы с коронавирусом, работали в две смены и приобретенные знания будут использовать для борьбы с COVID-19 в Украине. Об этом на брифинге в аэропорту заявил руководитель системы здравоохранения МВД по Киевской области Юрий Исаков, передает корреспондент УНН.

"Те знания, которые мы привезли, будут ли они применяться здесь? Я думаю, что они будут применяться. Именно в том разрезе, чтобы помочь Украине и украинцам в лечении этой болезни ", - сказал Исаков.

По его словам, украинские медики были разделены на две группы и работали в разных городах.

"Наш день начинался с 8:00 утра, продолжался до обеда, до 14:00. Вторая смена с 14:00 до 20:00. По поводу орагнизации - там действительно медицинская система Италии немного отличается от украинской системы. Действительно материальное обеспечение больниц Италии гораздо лучше, чем в Украине. Но те знания, которые были у нас, те знания, которые дают нам в украинских вузах, это все сравнивается с теми знаниями, которые есть у итальянских коллег", - добавил Исаков.

Напомним, в аэропорту Жуляны в Киеве приземлился самолет с украинскими врачами, которые вернулись из Италии, где помогали в борьбе с коронавируса.

У всех врачей отрицательный результат теста на коронавирус.