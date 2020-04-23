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Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19 - премьер

Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19 - премьер

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19, это значит, что превентивные меры в стране были введены вовремя. Такое мнение в Telegram-канале высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Сейчас мы обеспечили базовую внутреннюю потребность Украины в средствах индивидуальной защиты. Также имеем достаточное количество аппаратов ИВЛ: более 2100 аппаратов на 240 больниц первой волны. Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19. Это означает, что превентивные меры были введены вовремя. Они призваны удержать ситуацию, чтобы наша медицина успела усилиться и достойно встретить пик заболевания", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось в УНН, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 578, что больше, чем сутками ранее.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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