Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,1486  EUR: 29,42 -0,2160 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 24 апреля 2020 05:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия
С начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7290
Версия для печати

Комитет ВР призвал международное сообщество противодействовать попыткам РФ избежать санкций

Комитет ВР призвал международное сообщество противодействовать попыткам РФ избежать санкций

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества обратился к международному сообществу противодействовать попыткам России избежать санкций под предлогом борьбы с коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

“Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 22 апреля 2020 года на своем заседании единогласно принял текст “Обращения комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в национальные парламенты иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей относительно попыток Российской Федерации добиться ослабления или отмены международных санкций, введенных в ответ на вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, под предлогом борьбы с пандемией COVID-19”, — говорится в сообщении.

В обращении комитет призвал международное сообщество:

— противодействовать дезинформации и попытке Российской Федерации избежать под предлогом борьбы с пандемией COVID-19 ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права;
— способствовать дальнейшему соблюдению международным сообществом четкой позиции, что единственной легитимным основанием для отмены санкций является прекращение Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины и деоккупация временно оккупированных территорий Украины;
— реагировать на новые случаи нарушений международного права со стороны Российской Федерации, посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины и других государств усилением давления на государство-агрессора и введением новых санкций и ограничительных мер.

Как сообщал УНН ранее, РФ вынесла на утверждение Генассамблеи ООН новый документ резолюции, должно способствовать ослаблению санкций. Однако Украина, как и в начале апреля, прервала так называемую “процедуру умолчания” и заблокировала эту инициативу.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.