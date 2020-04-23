Комитет ВР призвал международное сообщество противодействовать попыткам РФ избежать санкций

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества обратился к международному сообществу противодействовать попыткам России избежать санкций под предлогом борьбы с коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

“Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 22 апреля 2020 года на своем заседании единогласно принял текст “Обращения комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в национальные парламенты иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей относительно попыток Российской Федерации добиться ослабления или отмены международных санкций, введенных в ответ на вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, под предлогом борьбы с пандемией COVID-19”, — говорится в сообщении.

В обращении комитет призвал международное сообщество:

— противодействовать дезинформации и попытке Российской Федерации избежать под предлогом борьбы с пандемией COVID-19 ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права;

— способствовать дальнейшему соблюдению международным сообществом четкой позиции, что единственной легитимным основанием для отмены санкций является прекращение Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины и деоккупация временно оккупированных территорий Украины;

— реагировать на новые случаи нарушений международного права со стороны Российской Федерации, посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины и других государств усилением давления на государство-агрессора и введением новых санкций и ограничительных мер.

Как сообщал УНН ранее, РФ вынесла на утверждение Генассамблеи ООН новый документ резолюции, должно способствовать ослаблению санкций. Однако Украина, как и в начале апреля, прервала так называемую “процедуру умолчания” и заблокировала эту инициативу.