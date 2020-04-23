Баканов предложил ввести санкции против ряда российских веб-ресурсов

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "Вконтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус", - говорится в сообщении.

Так, Баканов сообщил, что сегодня СБУ "не просто защищает украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботится о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений и т.д.".

"Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - заявил он.

Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Так, 10 апреля СБУ внесла предложения о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года.