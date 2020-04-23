Ермак провел селекторное совещание с регионами: обсудили распространение COVID-19 после Пасхи

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак по поручению Главы государства провел селекторное совещание с городскими головами и председателями областных государственных администраций, где обсудили ситуацию с распространением эпидемии COVID-19 в регионах после Пасхальных праздников, обеспечение больниц медицинскими приборами и препаратами, а также сотрудничество местных властей для эффективного прохождения карантина и периода эпидемии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сообщается, что на совещании руководитель ОП призвал руководителей городов и областей контролировать соблюдение карантина - ведь, по оценкам, Украина еще не прошла пик заболеваемости COVID-19.

"И вы как местные власти, и мы - ответствены за жизнь и здоровье наших граждан. Сейчас крайне необходимо сохранение карантинных мероприятий. Как только появится первая возможность ослабить эти меры - открыть рынки или транспорт, дать возможность бизнесам работать - мы обязательно сразу это сделаем. Состояние людей и экономики сегодня - ключевой вопрос и для Президента, и для Кабинета министров. Однако мы еще даже не прошли пик заболевания и не хотим повторить худшие сценарии других стран", - подчеркнул Ермак.

Сообщается также, что на совещании заместитель руководителя ОП по социальным вопросам Юлия Соколовская сообщила, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос дополнительного финансирования НСЗУ для борьбы с COVID-19 на 15,8 миллиарда гривен.

Эти средства пойдут на оплату деятельности мобильных бригад, доплаты врачам скорой помощи, которые работают с больными на коронавирусную инфекцию. Также с ним можно будет профинансировать стационарные больницы, перепрофилированные для принятия больных COVID-19, указали в ОПУ.

Кроме того, участники совещания обсудили необходимость объяснения украинцам, что на майские праздники следует избегать скоплений людей.

Как сообщал УНН, в большинстве областей Украины Пасху отпраздновали без нарушений, в то же время местами было зафиксировано большое скопление людей. В частности, полицейские зафиксировали нарушения условий карантина при пасхальном богослужении в Почаевской лавре.