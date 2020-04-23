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На Пасху в этом году в церкви пришли около 100 тыс. верующих - Зеленский

На Пасху в этом году в церкви пришли около 100 тыс. верующих - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В этом году в церковь на богослужение пришли около 100 тысяч верующих, в прошлом году их количество составляло 7,5 млн. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые отмечали Пасху дома. В этом году богослужения посетили около 100 тысяч верующих. В то же время в прошлом году их было 7,5 млн. Эта разница показывает, что мы являемся зрелыми, ответственными гражданами, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах", - сказал Зеленский.

Напомним, в Украине полиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов относительно действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Пасха, Президент, Владимир Зеленский
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