Зеленский заверил, что в Украине есть план выхода из карантина и назвал главные условия

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине есть план выхода из карантина, одним из главных условий является неизменный процент обнаружения заболевания в течение 10 дней. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это правильный шаг, у нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит детальный сценарий из 5 этапов выхода из карантина. Плавный выход начнется через два ключевых условия", - отметил Президент.

Поэтому, Зеленский назвал следующие условия:

- в течение 10 дней процент обнаруженных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%;

- больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 мая.