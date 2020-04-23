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Президент посоветовал украинцам на карантине "прокачать" свои знания по иностранным языкам

Президент посоветовал украинцам на карантине "прокачать" свои знания по иностранным языкам

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам во время карантина изучать дома иностранные языки и повышать свои навыки. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНН.

"Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной "прокачать" собственные навыки и знания иностранных языков. Обязательно наступит день, когда это все закончится и к нам в Украину смогут приехать иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным "Welcome to Ukraine", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует украинцам во время карантина начать готовиться к лету и заниматься физкультурой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, карантин, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!
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