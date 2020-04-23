Президент посоветовал украинцам на карантине "прокачать" свои знания по иностранным языкам

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам во время карантина изучать дома иностранные языки и повышать свои навыки. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНН.

"Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной "прокачать" собственные навыки и знания иностранных языков. Обязательно наступит день, когда это все закончится и к нам в Украину смогут приехать иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным "Welcome to Ukraine", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует украинцам во время карантина начать готовиться к лету и заниматься физкультурой.