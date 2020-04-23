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Комитет ВР принял решение КСУ о неконституционности закона о референдуме

Комитет ВР принял решение КСУ о неконституционности закона о референдуме

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил ответ, поступившей от Конституционного суда, о неконституционности закона “О всеукраинском референдуме”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

Так, в постановлении ЦИК было обращение в комитет относительно предоставления разъяснения по вопросам законодательного регулирования организации и порядка проведения всеукраинского и местных референдумов в Украине, в связи с признанием Решением КСУ ЗУ “О всеукраинском референдуме” неконституционным.

Следовательно, комитет на своем заседании рассмотрел затронутые в постановлении ЦИК вопросы и принял решение одобрить ответ Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на постановление ЦИК.

Напомним, первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что несмотря на карантин из-за COVID-19 в Украине продолжаются общественные обсуждения законопроекта о всеукраинском референдуме.

Источник: УНН
Теги: Украина, Конституционный суд, ВРУ
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