Партия "Слуга народа" частично отказалась от госфинансирования в сумме почти 70 млн грн

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) получило от партии "Слуга народа" заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности в сумме почти 70 млн грн. Эти деньги планируют перенаправить на борьбу с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК получило от партии "Слуга народа" заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности. Так, партия хочет отказаться от государственного финансирования на третий и четвертый квартал 2020 года для переправки этих средств на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии COVID-19. Таким образом, общая сумма средств, от которых отказывается партия - почти 70,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК в кратчайшие сроки примет решение о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии "Слуга народа", а также подготовит соответствующее обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения.

Напомним, НАПК в феврале распределило средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий на 2020 год. В частности, партия "Слуга народа" должна была получить более 140,5 млн грн.