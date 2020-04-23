Минреинтеграции: указом Путина у украинцев в Крыму хотят забрать 9,7 тыс. земельных участков

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На временно оккупированный Крым и Севастополь распространили действие указа Президента Российской Федерации, что позволяет изъять 9,7 тыс. земельных участков, принадлежащих гражданам Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Через 6 лет оккупации на временно оккупированный Крым и Севастополь распространено действие указа Президента РФ 9 января 2011 г., которым определяется режим земель в приграничных районах России. Это решение создает предпосылки для принудительного изъятия оккупационными властями 9,75 тыс. земельных участков, принадлежащих гражданам Украины и граничащих с Херсонской областью или находящихся в прибрежных районах временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя", - указано в сообщении.

Отмечается, что этот акт является грубым нарушением права на собственность и уже вызвал резкую критику не только со стороны Украины, но и со стороны международного сообщества. В случае попыток изъятия земельных участков Минреинтеграции настоятельно рекомендует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, МИД РФ вернуло ноты Украины относительно оккупированного Москвой Крыма.