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Кулеба обсудил с азербайджанским коллегой сотрудничество между странами

Кулеба обсудил с азербайджанским коллегой сотрудничество между странами

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров обсудили во время телефонного разговора сотрудничество между странами, в том числе, в рамках ГУАМ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"23 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедъяровым. Стороны отметили активный характер украинского-азербайджанского диалога, в частности сотрудничество в противодействии распространению COVID-19", - говорится в сообщении.

Указано, что министры также обсудили результаты официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан, который состоялся 16 и 17 декабря 2019 года.

"Министры выразили убеждение, что достигнутые в рамках этого визита договоренности создадут необходимые условия для углубления двустороннего сотрудничества между двумя государствами. Это будет способствовать активизации взаимодействия в экономической, туристической и транспортной сфере, а также сотрудничества в рамках ГУАМ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что министры обменялись приглашениями осуществить официальные визиты в Украину и Азербайджан.

Напомним, Кулеба обсудил с главой МИД Ливии освобождение 18 украинских моряков.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Азербайджан
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