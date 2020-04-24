Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,1486  EUR: 29,42 -0,2160 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 24 апреля 2020 05:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия
С начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6525
Версия для печати

Несмотря на коронавирус: Польша готовится к президентским выборам

Несмотря на коронавирус: Польша готовится к президентским выборам

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Польше 10 мая в соответствии с конституцией страны должны состояться выборы президента страны. Среди официальных кандидатов на высший государственный пост зарегистрировано 10 человек, среди них одна женщина, четверо беспартийных кандидатов, а также член партии “Право и справедливость”, ныне действующий польский президент Анджей Дуда. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как пишет издание со ссылкой на польские СМИ, наибольшие шансы выиграть выборы уже в первом туре имеет Дуда. Согласно опросам, отдать голос за него готовы 59% из тех, кто примет участие в выборах. С большим отрывом от Анджея Дуды с поддержкой всего 7% избирателей идут Владислав Косиняк-Камыш с Польской крестьянской партии и беспартийный Шимон Головня. Как отметила в фейсбуке политик и социолог Малгожата Кидава-Блоньська, учитывая нынешнюю ситуацию “самое важное, чтобы поляки могли принять участие в выборах, не опасаясь за свое здоровье”.

5 лет назад, 24 мая 2015 года Анджей Дуда был впервые избран президентом Польши, сменив на этом посту Бронислава Коморовского.

В марте предлагалось в Польше предлагали перенести выборы президента из-за пандемии.

Источник: УНН
Теги: выборы, Польша, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.