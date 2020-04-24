Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,1486  EUR: 29,42 -0,2160 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 24 апреля 2020 05:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия
С начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5640
Версия для печати

Комитет Рады пригласил представителей МВФ к обсуждению законопроекта о банках

Комитет Рады пригласил представителей МВФ к обсуждению законопроекта о банках

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригласил представителей МВФ к обсуждению законопроекта о банках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

“В начале заседания председатель Комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов Комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта”, — говорится в сообщении.

Напомним, ВРУ 30 марта приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

Позже стало известно, что в законопроект ко второму чтению народные депутаты подали уже более 16 тыс. поправок.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков назвал такое количество поправок антирекордом украинского парламента и отметил, что такие действия направлены на блокирование работы ВР.

Источник: УНН
Теги: МВД, Верховная Рада, законопроект, ВРУ, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.