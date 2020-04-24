Минцифры создает отдел внедрения стандартов и эффективности для контроля за реформами

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации создает отдел внедрения стандартов и эффективности для контроля реформ. Об этом написал Михаил Федоров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы создаем отдел внедрения. Впервые об отделе внедрения (стандартов и эффективности) я услышал из книги Майкла Барбера об особенностях работы в правительстве. Еще в 1997 году Майкл создал такой отдел в английском правительстве для контроля внедрения реформы образования для улучшения грамотности и счета одиннадцатилетних детей", - написал Михаил Федоров.

Он отметил, что ежедневно ощущаются проблемы с внедрением трансформаций. Например, полицейские не знают об электронных водительских удостоверениях, или регистраторы долго регистрируют бизнес.

"И это ожидаемо. Здесь нужен не эффект бабочки, а системная работа со всеми ключевыми стейкхолдерами и институтами. Инструкции, коммуникация, контроль. Замер эффективности. И так по кругу. Пока мы запускаем новые продукты и развиваем их, нам катастрофически не хватает команды, которая сфокусируется на контроле и оптимизации процесса внедрения. Новые услуги, функции - это об изменении системы и изменении потребительского поведения. Внедрение - отдельный большой пласт работы", - добавил Михаил Федоров.

Он отметил, что они начинают собирать команду, и будут рады видеть в своих рядах сильных менеджеров.

"Изучите релевантный опыт для погружения и выходите на связь", - добавил Михаил Федоров.

Напомним, Минцифры хочет в течение месяца ввести должность CDTO во всех министерствах.