Степанов рассказал, что сегодня будут рассматривать на внеочередном заседании Кабмина

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании правительство планирует рассмотреть вопрос "COVID-пакета" распределения средств, идущих на лечение больных от коронавирусной болезни COVID-19 и постановление об увеличении заработной платы медикам, работающим с больными на COVID-19, на 300%. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня должно состояться внеочередное заседание правительства, на котором мы будем рассматривать вопрос "COVID-пакета" распределения средств, то есть это те средства, которые используются для лечения больных от коронавирусной болезни COVID-19. Проект определяет правила и условия по которым учреждения здравоохранения и медработники, которые вовлечены в борьбу с коронавирусной инфекцией будут получать оплату услуг через НСЗУ", - рассказал Степанов.

Он отметил, что проектом акта предлагается утвердить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью.

"На сегодняшний день это больницы первой волны, утвержденные Минздравом и после принятия этого пакета они будут утверждены во исполнение соответствующего постановления. Также утвердить тарифы, включающие в себя дополнительные доплаты, вознаграждения работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% зарплаты в соответствии с законодательством. Обеспечение пациентов медицинскими средствами и изделиями", - сказал министр.

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Степанов пояснил, что при составлении и рассмотрении этих тарифов, министерство пошло именно от того, сколько средств требует лечения одного больного на COVID-19, сколько нужно средств на лекарственные средства, учтена в полном объеме заработная плата, которая составляет 300% заработной платы.

Также закупка услуг планируется с учетом возможности предоставить заведениями качественную и безопасную помощь.

"Будет сделано несколько пакетов: стационарная помощь пациентам с коронавирусной болезнью COVID-19 и экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием. Медпомощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами и стационарная медпомощь при коронавирусной болезни, предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года", - сообщил министр.

Напомним, что Степанов ранее уже анонсировал проведение сегодня внеочередного заседания правительства.