Регистрация | Вход |
USD: 27,01 -0,0399  EUR: 29,14 -0,2798 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 24 апреля 2020 17:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14850
Версия для печати

Степанов рассказал, что сегодня будут рассматривать на внеочередном заседании Кабмина

Степанов рассказал, что сегодня будут рассматривать на внеочередном заседании Кабмина

Максим Степанов

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании правительство планирует рассмотреть вопрос "COVID-пакета" распределения средств, идущих на лечение больных от коронавирусной болезни COVID-19 и постановление об увеличении заработной платы медикам, работающим с больными на COVID-19, на 300%. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня должно состояться внеочередное заседание правительства, на котором мы будем рассматривать вопрос "COVID-пакета" распределения средств, то есть это те средства, которые используются для лечения больных от коронавирусной болезни COVID-19. Проект определяет правила и условия по которым учреждения здравоохранения и медработники, которые вовлечены в борьбу с коронавирусной инфекцией будут получать оплату услуг через НСЗУ", - рассказал Степанов.

Он отметил, что проектом акта предлагается утвердить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью.

"На сегодняшний день это больницы первой волны, утвержденные Минздравом и после принятия этого пакета они будут утверждены во исполнение соответствующего постановления. Также утвердить тарифы, включающие в себя дополнительные доплаты, вознаграждения работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% зарплаты в соответствии с законодательством. Обеспечение пациентов медицинскими средствами и изделиями", - сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов заверил, что бригадам экстренной медпомощи повысят зарплату до 300%.

Степанов пояснил, что при составлении и рассмотрении этих тарифов, министерство пошло именно от того, сколько средств требует лечения одного больного на COVID-19, сколько нужно средств на лекарственные средства, учтена в полном объеме заработная плата, которая составляет 300% заработной платы.

Также закупка услуг планируется с учетом возможности предоставить заведениями качественную и безопасную помощь.

"Будет сделано несколько пакетов: стационарная помощь пациентам с коронавирусной болезнью COVID-19 и экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием. Медпомощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами и стационарная медпомощь при коронавирусной болезни, предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года", - сообщил министр.

Напомним, что Степанов ранее уже анонсировал проведение сегодня внеочередного заседания правительства.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.