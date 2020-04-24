Литва окажет помощь на 100 тыс. евро странам Восточного партнерства, в частности Украине

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Для борьбы с пандемией коронавируса правительство Литвы назначило гуманитарную помощь в сумме 100 тысяч евро четырем странам Восточного партнерства - Армении, Грузии, Молдове и Украине. Об этом сообщает МИД Литвы, передает УНН.

"Солидарность важна как никогда в сложные времена. Литва постоянно демонстрирует приверженность к своим восточным партнерам: Литовское правительство планирует выделить 100 тыс. евро на приобретение медицинских товаров для оказания помощи Армении, Грузии, Молдове и Украине в борьбе с COVID19", - говорится в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение о предоставлении финансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса.

Украина на основе предварительной оценки финансовых потребностей должна получить 1,2 млрд евро.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что средства ЕС помогут смягчить последствия пандемии.