В Минобороны рассказали детали разговора Тарана с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В четверг, 23 апреля, состоялся телефонный разговор министра обороны Андрея Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, в котором собеседники подтвердили стратегический характер партнерства. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Украины, передает УНН.

"Андрей Таран отметил на необратимости обеспечения конституционно закрепленного стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию через достижение конкретных результатов последовательной оборонной реформы и внедрение стандартов НАТО. Главами оборонных ведомств подтверждено стратегический характер партнерства, обсуждалась необходимость корректировки в условиях пандемии ключевых мероприятий двустороннего сотрудничества", - сообщили в министерстве.

Также сообщается, что Таран ознакомил коллегу с текущей военно-политической ситуацией в Украине и вокруг границ, в частности в районе проведения операции Объединенных сил.

Отдельно была доведена информация о деятельности Министерства обороны и Вооруженных Силах в контексте предотвращения распространения в Украине COVID-19.

Бен Уоллес в свою очередь заверил в непоколебимости поддержки суверенитета Украины, в восстановлении ее территориальной целостности и в наращивании возможностей Вооруженных Сил. Он отметил, что четкая позиция британского правительства по осуждению агрессии Российской Федерации против Украины останется неизменной.

Стороны договорились продолжить диалог и организовать в этом году взаимные визиты в Великобританию и Украину соответственно.

Как сообщалось в УНН, в начале месяца министр обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Тараном, выразив последнему поддержку и отметив прогресс Украины в реализации оборонных реформ.