В Украину поставили первую партию лекарств для пациентов с ревматоидным заболеваниями - Минздрав

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украину поставили первую партию лекарств для пациентов с ревматоидным заболеваниями, которая в ближайшее время будет доставлена в аптечной сети. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Важной проблемой для областей и пациентов является обеспечение определенными медикаментозными средствами, в частности обеспечение пациентов с ревматоидным заболеваниями. Компания-производитель, уже поставила в Украину первую партию этого препарата, в ближайшее время будет доставлена в аптечную сеть. И как только Национальная служба здоровья Украины включит в работу электронный рецепт для этих пациентов, они безотлагательно смогут получить препарат для базисной терапии. Думаю, эта процедура технически завершится на следующей неделе", - отметила она.

Напомним, у Министерства здравоохранения есть возможность организовать следующие закупки в связи с изменениями Госбюджета, поэтому сейчас готовятся все предложение по закупкам лекарств и средств индивидуальной защиты, а также восстановление некоторых программ.