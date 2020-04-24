В Минздраве рассказали, какой опыт получили врачи, которые вернулись из Италии

КИЕВ. 24 апреля. УНН. После прохождения обсервации, врачи, которые накануне вернулись из охваченной коронавирусаом Италии, смогут поделиться своим опытом с общественностью. Он связан со схемой и подходом к лечению, а также маршрутом попадания больных в больницу. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера 20 украинских медработников вернулись из Италии. Сейчас они проходят обсервацию в одном из санаториев под Киевом. Все они вернулись в хорошем настроении - все здоровы. Им очень благодарна итальянская сторона, они боролись за жизнь итальянцев в двух городах", - рассказал Степанов.

Он отметил, что рассказать широкой общественности о своем опыте, врачи смогут после выхода из обсервации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД рассказали, в каких условиях работали украинские медики в Италии

"Он действительно очень дорогой для нас, потому что мы уже имели возможность с ними пообщаться. Эти подходы схемы лечения, как они вели себя с теми или другими больными, в зависимости от состояния "тяжелое","критическое". Как организованы маршруты как в больницах, так и как человек болной COVID-19 попадает в больницу. Какие меры карантина. То есть тот опыт, который они получили, он очень важен и 100% будет полезен для Украины", - отметил министр.

Как сообщал УНН, группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, вернулась из Италии. После этого их отправили на обсервацию.