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В Минздраве рассказали, какой опыт получили врачи, которые вернулись из Италии

В Минздраве рассказали, какой опыт получили врачи, которые вернулись из Италии

Максим Степанов

КИЕВ. 24 апреля. УНН. После прохождения обсервации, врачи, которые накануне вернулись из охваченной коронавирусаом Италии, смогут поделиться своим опытом с общественностью. Он связан со схемой и подходом к лечению, а также маршрутом попадания больных в больницу. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера 20 украинских медработников вернулись из Италии. Сейчас они проходят обсервацию в одном из санаториев под Киевом. Все они вернулись в хорошем настроении - все здоровы. Им очень благодарна итальянская сторона, они боролись за жизнь итальянцев в двух городах", - рассказал Степанов.

Он отметил, что рассказать широкой общественности о своем опыте, врачи смогут после выхода из обсервации.

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"Он действительно очень дорогой для нас, потому что мы уже имели возможность с ними пообщаться. Эти подходы схемы лечения, как они вели себя с теми или другими больными, в зависимости от состояния "тяжелое","критическое". Как организованы маршруты как в больницах, так и как человек болной COVID-19 попадает в больницу. Какие меры карантина. То есть тот опыт, который они получили, он очень важен и 100% будет полезен для Украины", - отметил министр.

Как сообщал УНН, группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, вернулась из Италии. После этого их отправили на обсервацию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Италия, Коронавирус, врачи, Максим Степанов
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