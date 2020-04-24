Денисова отреагировала на заявление мэра Ивано-Франковска о ромах

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова внесла представление к Ивано-Франковскому городскому голове Руслану Марцинкиву с требованием принести публичные извинения за нарушение прав ромов и призвала в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства при исполнении им должностных обязанностей. Об этом стало известно из Telegram-канала омбудсмена, передает УНН.

"В поле зрения уполномоченного ВРУ по правам человека продолжает находиться беспрецедентный случай распространения языка вражды в отношении представителей цыганской национального меньшинства со стороны Ивано-Франковского городского головы Руслана Марцинкива, который обратился к работникам полиции с просьбой принудительно вывезти ромов из г. Ивано-Франковск в Закарпатскую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение правил карантина не повод не соблюдать нормы законодательства, которыми гарантированно равенство прав и свобод, а также право на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.

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"Учитывая указанное, уполномоченный ВРУ по правам человека внесла представление к Ивано-Франковскому городскому голове с требованием принести публичные извинения по указанному факту нарушения прав ромов и подчеркнула на необходимости в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства при исполнении своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в УНН, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив приказал полиции вывезти ромов из города во время совещания, видео которой попало в Интернет и вызвало возмущение. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Позже стало известно, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не видит дискриминации в своих словах о ромах, которых должны были принудительно вывезти в Закарпатье и объясняет свои эмоциональные высказывания опасностью, которую конкретная группа лиц составляла для жителей города.