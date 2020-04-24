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В ближайшее время планируется заседание СНБО: что известно

В ближайшее время планируется заседание СНБО: что известно

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует провести заседание, где в частности будет рассмотрен вопрос о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны, передает УНН.

"Проектом решения СНБО Украины предусматривается применение санкций в отношении более чем четырехсот юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и др. Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности он предложил расширить перечень запрещенных в Украине российский ресурсов.

В СНБО подготовили проект решения о санкциях в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, санкции, социальные сети
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