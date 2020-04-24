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Конституционный суд за последний год принял 12 решений по 25 конституционным жалобам

Конституционный суд за последний год принял 12 решений по 25 конституционным жалобам

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Первое решение по конституционной жалобе Конституционным Судом Украины принято 25 апреля 2019 года. Всего с того времени КСУ принято 12 решений по 25 конституционным жалобам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Так, КСУ напомнили, что 2 июня 2016 года парламент принял Закон Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", наделив простых граждан правом на обращение по вопросам конституционности законов. А 13 июля 2017 года Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

"С помощью этого института, лица получили право поставить перед Конституционным Судом вопрос о признании неконституционным закона (его отдельных положений), которые применялись в решении суда общей юрисдикции в отношении этого лица и, в дальнейшем, пересмотреть это судебное решение", - сообщили в КСУ.

В суде отметили, что первое решение по конституционным жалобам граждан Конституционным Судом Украины принято 25 апреля 2019 года.

"Так, с 2016 года в Конституционный Суд поступило 1980 конституционных жалоб, из которых 1234 после предварительной проработки Секретариатом Суда возвращено авторам за несоответствие Закона. Остальные 746 конституционных жалоб распределены судье-докладчику по делу для решения вопросов, связанных с конституционным производством", - сообщают в КСУ.

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Также большой палатой Конституционного Суда Украины принято 3 решения за 6 конституционными жалобами.

"Еще 9 решений по результатам рассмотрения 19 конституционных жалоб принято Сенатами Конституционного Суда. В общем Конституционным Судом Украины уже принято 12 решений за 25 конституционными жалобами", - резюмируют в КСУ.

В то же время, судьями Первого да Второго сенатов Конституционного Суда Украины принято 32 постановления об отказе в открытии конституционного производства и 12 - о закрытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам. Кроме того, по результатам заседаний коллегий судей Сенатов Конституционного Суда вынесено 614 постановлений об отказе в открытии конституционных производств. Сейчас на рассмотрении суда находится 58 конституционных жалоб.

"Внедрение института конституционной жалобы является безусловно важным и прогрессивным шагом для обеспечения защиты прав человека в Украине. Ведь благодаря его реализации лица получили возможность судебного пересмотра дела по исключительным обстоятельствам, в связи с признанием неконституционным закона, который применялся в пределах такого дела, а для общества является важным приведение действующего законодательства в соответствие с Конституцией", - сообщили в КСУ.

Напомним, в Конституционном Суде Украины изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта № 3300 о внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход относительно предложений Конституционного Суда Украины, предоставленных в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав.

Источник: УНН
Теги: КСУ, жалоба
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