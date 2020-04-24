В САП подтвердили, что переквалифицировали дело в отношении видеозаписей с "братом Ермака"

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело о распространении видеозаписей с участием брата главы Офиса Президента - Дениса Ермака, с "злоупотребление влиянием" на "мошенничество" и передала в подследственность Нацполиции. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

На вопрос, переквалифицировали ли дело в отношении видеозаписей с Денисом Ермаком на "мошенничество" и передали в Нацполицию, Постолюк ответила: "Да".

Как сообщалось, нардеп Гео Лерос заявил, что САП переквалифицировала дело о распространении видеозаписей с участием брата главы Офиса Президента - Дениса Ермака как "мошенничество" и передала в подследственность Нацполиции.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает распространение видеозаписей якобы с его братом Денисом спланированной акцией тех людей, которые настроены против власти и ОП.

Как сообщал ранее УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже стало известно, что производство сначала открыли в САП, а после ГБР начало расследование по факту данного дела.