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Рада начала внеочередное заседание

Рада начала внеочередное заседание

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть проект постановления об отмене изменений в Регламент ВРУ и еще ряд законопроектов, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии начали внеочередное заседание. На заседании зарегистрировались 332 народных депутатов Украины.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал глава ВР Дмитрий Разумков.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект постановления об отмене изменений в Регламент ВРУ.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание
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