Зеленский прислал письмо с уточненной повесткой дня ВР на сегодня - Разумков

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины, в связи с обращением Президента Украины Владимира Зеленского, не будет рассматривать сегодня ряд законопроектов, в частности о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Об этом заявил на внеочередном заседании председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"23 апреля 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ВРУ с повторным письмом по проведению заседания с уточненной повесткой дня. Из которой был исключен законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, регистрационные номера 3205, 3205-1, и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования строительства автомобильных дорог общего пользования №2234", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект постановления об отмене изменений в Регламент ВРУ.