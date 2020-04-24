Рада не смогла отменить принятые изменения в Регламент ВР

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины сегодня не смогла отменить ранее принятый в целом проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры, или так называемому поправочному спаму. Нардепы не поддержали ни одного из нескольких соответствующих проектов постановлений, передает корреспондент УНН.

Так, сегодня в ВР не поддержали проекты постановлений №1043-П, 1043-П1, 1043-П2 и 1043-П3, которые предусматривают отмену решения ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии в целом проекта закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Напомним, что 16 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

В этот же день, 16 апреля, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предусматривается отменить решение ВРУ о принятии в целом проект закона о внесении таких изменений в Регламент Верховной Рады.