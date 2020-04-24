ВР не поддержала отмену законопроекта о местном самоуправлении

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины сегодня не отменила ранее принятый в целом проект закона №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", передает корреспондент УНН.

Так, депутаты не поддержали проект постановления №2653-П об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Добавим, что проект закона №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает следующие изменения:

- ввести понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины,

- до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины уполномочить Кабинет Министров Украины определять административные центры и территории территориальных общин, а также подавать в ВРУ проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

Напомним, что 16 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". Соответствующее решение поддержали 264 народных депутатов Украины.