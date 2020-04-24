Совет судей назначил нового члена квалификационной комиссии частных исполнителей

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Совет судей Украины сроком на 2 года назначила Людилу Демич членом квалификационной комиссии частных исполнителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.

"Совет судей Украины назначил Людмилу Демич членом Квалификационной комиссии частных исполнителей сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав Квалификационной комиссии частных исполнителей входят девять членов, по четыре члена из которых назначаются Министерством юстиции Украины, в том числе министр или замминистра, и съездом частных исполнителей Украины, один член назначается Советом судей Украины.

"Согласно части первой статьи 19 Закона для определения уровня профессиональной подготовленности лиц, которые намерены осуществлять деятельность частного исполнителя, и решение вопроса о предоставлении права на осуществление деятельности частного исполнителя при Министерстве юстиции Украины образуется Квалификационная комиссия частных исполнителей", - добавляется в сообщении.

Напомним, процесс рассмотрения 467 победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей Украины на должности судей разблокирован.