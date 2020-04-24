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Нардепы приняли за основу законопроект относительно безопасности использования ядерной энергии

Нардепы приняли за основу законопроект относительно безопасности использования ядерной энергии

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в законодательство по безопасности использования ядерной энергии. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект №2372 направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии, в целях такого регулирования - обеспечение ядерной и радиационной безопасности в стране.

Законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" и Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.

Источник: УНН
Теги: АЭС, энергетика, ВРУ
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