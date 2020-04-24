Нардепы приняли за основу законопроект относительно безопасности использования ядерной энергии

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в законодательство по безопасности использования ядерной энергии. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект №2372 направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии, в целях такого регулирования - обеспечение ядерной и радиационной безопасности в стране.

Законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" и Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.