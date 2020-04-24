ВР приняла за основу законопроект о внутреннем водном транспорте

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона № 1182-1-д о внутреннем водном транспорте. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, целью проекта Закона о внутреннем водном транспорте является правовое урегулирование правоотношений в области внутреннего водного транспорта и установления экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.

Сообщается, что принятие проекта акта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и исключения коллизий в соответствующей сфере законодательства.

Ранее УНН писал, что Рада не смогла отменить принятые изменения в Регламент ВР.