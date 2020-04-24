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Рада сократила сроки подготовки законопроекта по урегулированию неплатежей на рынке электроэнергии

Рада сократила сроки подготовки законопроекта по урегулированию неплатежей на рынке электроэнергии

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная Рада Украины поддержала предложение о сокращении наполовину сроков внесения альтернативных законопроектов и предоставление заключений соответствующих комитетов по законопроекту № 3364 о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи). Соответствующее решение поддержали 251 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект № 3364 разработан с целью осуществления сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Основной задачей законопроекта является законодательное урегулирование вопроса сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO, предусматривающей, что оператор системы пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети праве хозяйственного ведения, при этом, указанное имущество остается в собственности государства и урегулирования кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

Как ранее сообщал УНН, нардепы приняли за основу законопроект относительно безопасности использования ядерной энергии.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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