Языковой омбудсмен Монахова подала в отставку

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Языковой омбудсмен Татьяна Монахова подала в отставку по собственному желанию. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила Татьяна Монахова.

Отвечая на вопрос, действительно ли она подала в отставку, Монахова отметила: "Да".

"Официальная причина увольнения - по собственному желанию", - сообщила она.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Так, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".