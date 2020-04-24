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Шмыгаль - Зеленскому: пенсионеры уже начали получать по 1000 гривен помощи

Шмыгаль - Зеленскому: пенсионеры уже начали получать по 1000 гривен помощи

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше, чем 5 тыс. грн, уже получают единовременную дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, которую инициировал Президент Украины для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал инициативы Президента Зеленского относительно надбавок в 1000 грн пенсионерам в связи с глобальным кризисом через COVID-19.

Ранее УНН писал, что Пенсии фонд Украины направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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