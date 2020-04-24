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Зеленский назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

Зеленский назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом говорится в президентском указе №155 от 24 апреля, передает УНН.

"Назначить Федорива Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

При этом Зеленский предыдущим указом освободил того же Виталия Федорива от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, Зеленский назначил нового и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА в феврале.

Источник: УНН
Теги: ОГА, указы, Президент, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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