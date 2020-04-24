Зеленский назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом говорится в президентском указе №155 от 24 апреля, передает УНН.

"Назначить Федорива Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

При этом Зеленский предыдущим указом освободил того же Виталия Федорива от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, Зеленский назначил нового и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА в феврале.