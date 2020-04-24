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Украинцы будут проходить самоизоляцию через приложение "Дия"

Украинцы будут проходить самоизоляцию через приложение "Дия"

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дия", которое было недавно запущено. Об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.

Так, приложение "Дия" позволит отбывать две недели самоизоляции дома.

"Благодаря приложения "Дия" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину", - отметил Зеленский.

Именно поэтому у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дия" в смартфоне.

Сообщается, что новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.

Также министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что только 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов. Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях.

Напомним, что до конца года на портале "Дия" появится 50 электронных услуг.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, карантин, Владимир Зеленский
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